Les Lundis de Cap 33 Escrime Salle des fêtes Loupiac
Les Lundis de Cap 33 Escrime Salle des fêtes Loupiac lundi 6 juillet 2026.
Loupiac
Les Lundis de Cap 33 Escrime
Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball
A partir de 7 ans. .
Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
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English : Les Lundis de Cap 33 Escrime
L’événement Les Lundis de Cap 33 Escrime Loupiac a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud
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