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Les Lundis de Cap 33 Escrime Salle des fêtes Loupiac

Les Lundis de Cap 33 Escrime Salle des fêtes Loupiac

Les Lundis de Cap 33 Escrime Salle des fêtes Loupiac lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Route de l'Église
Ville
33410 Loupiac
Département
Gironde
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Loupiac

Les Lundis de Cap 33 Escrime

Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:00:00
fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

A partir de 7 ans.   .

Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12 

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English : Les Lundis de Cap 33 Escrime

L’événement Les Lundis de Cap 33 Escrime Loupiac a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud

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