Les Lundis de Cap 33 Escrime Salle des fêtes Loupiac lundi 6 juillet 2026.

Loupiac

Les Lundis de Cap 33 Escrime

Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

A partir de 7 ans. .

Salle des fêtes Route de l’Église Loupiac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Lundis de Cap 33 Escrime

L’événement Les Lundis de Cap 33 Escrime Loupiac a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud