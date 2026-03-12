Les lundis de l’Orgue et du patrimoine Eglise Saint-Pierre Fouesnant

Les lundis de l’Orgue et du patrimoine

Eglise Saint-Pierre Centre-ville de Fouesnant Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

En partenariat avec la ville de Fouesnant, Les Amis de l’Orgue de Fouesnant, et Musiques en Cornouaille.

Un rendez-vous incontournable avec notre culture fouesnantaise l’orgue.

Cette année, les lundis de l’orgue nous font voyager… chaque artiste fera entendre tout un programme ou une partie de programme de compositrices et compositeurs de son pays… toutes époques confondues. Encore une fois les jeunes talents sont nombreux, la plupart étudiant(e) ou ancien(ne) étudiant(e) du CNSMDP; Yasuko et

Michel Bouvard ouvrent le cycle de 5 concerts avec un programme commenté très original.

Comme chaque année, toutes les manifestations sont à entrée libre et un verre de cidre de Fouesnant rassemblera artistes et mélomanes à l’issue des concerts.

au programme de ce lundi

10h30 Rencontre avec un organiste ou un compositeur

11h30 Visite de l’orgue

18h30 Concert France

Folies françoises, pièces à 2, 3, 4 mains avec Yasuko Uyama-Bouvard et Michel Bouvard, orgue .

Eglise Saint-Pierre Centre-ville de Fouesnant Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English : Les lundis de l’Orgue et du patrimoine

L’événement Les lundis de l’Orgue et du patrimoine Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-12 par OT FOUESNANT LES GLENAN