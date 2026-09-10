Les Magiciens des temps Amphithéâtre Jeanne de Hercé Laval
samedi 10 octobre 2026 · Amphithéâtre Jeanne de Hercé · Laval
Informations pratiques
Laval
Les Magiciens des temps
Amphithéâtre Jeanne de Hercé 51 Rue d’Avesnières Laval Mayenne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 16:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Préparez vous à vivre une expérience spectaculaire ! Le magicien Stéfane Laurens vous embarque dans un incroyable voyage à travers les époques.
Et si la magie traversait les siècles ?
Les Magiciens des Temps est un spectacle original, qui vous invite à la rencontre des grandes figures mystérieuses qui ont marqué l’histoire de la magie.
Entre légendes anciennes et illusions contemporaines, le spectacle mêle narration, humour, mise en scène théâtrale et grande illusion dans un univers immersif et captivant.
Un rendez-vous intergénérationnel où petits et grands partagent le même émerveillement.
L’artiste Stéfane Laurens est une référence reconnue dans le monde de la magie. Son numéro a été primé au championnat du monde. Il se produit sur des scènes nationales et internationales. Son univers artistique repose sur un subtil équilibre entre performance technique, mise en scène théâtrale et proximité avec le public. Il propose une magie moderne, élégante et immersive. .
Amphithéâtre Jeanne de Hercé 51 Rue d’Avesnières Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 35 78 82 evenement.contact53@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for a spectacular experience! Magician Stéphane Laurens takes you on an incredible journey through the ages.
L’événement Les Magiciens des temps Laval a été mis à jour le 2026-08-05 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Jam Session cinqtrois Le Quarante Laval 10 septembre 2026
- SALON HABITAT & JARDIN LAVAL 2 Rue Joséphine Baker Laval 11 septembre 2026
- Information et distribution de composteur Le Palindrome Laval 12 septembre 2026
- RETROCLASSIC53 Exposition véhicules anciens Route de Saint-Nazaire Laval 12 septembre 2026
- Retro Classic 53 Laval 12 septembre 2026