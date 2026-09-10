Les Magiciens des temps Amphithéâtre Jeanne de Hercé Laval

Informations pratiques

Laval

Les Magiciens des temps

Amphithéâtre Jeanne de Hercé 51 Rue d’Avesnières Laval Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Préparez vous à vivre une expérience spectaculaire ! Le magicien Stéfane Laurens vous embarque dans un incroyable voyage à travers les époques.

Et si la magie traversait les siècles ?

Les Magiciens des Temps est un spectacle original, qui vous invite à la rencontre des grandes figures mystérieuses qui ont marqué l’histoire de la magie.

Entre légendes anciennes et illusions contemporaines, le spectacle mêle narration, humour, mise en scène théâtrale et grande illusion dans un univers immersif et captivant.

Un rendez-vous intergénérationnel où petits et grands partagent le même émerveillement.

L’artiste Stéfane Laurens est une référence reconnue dans le monde de la magie. Son numéro a été primé au championnat du monde. Il se produit sur des scènes nationales et internationales. Son univers artistique repose sur un subtil équilibre entre performance technique, mise en scène théâtrale et proximité avec le public. Il propose une magie moderne, élégante et immersive. .

Amphithéâtre Jeanne de Hercé 51 Rue d’Avesnières Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 77 35 78 82 evenement.contact53@gmail.com

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English :

Get ready for a spectacular experience! Magician Stéphane Laurens takes you on an incredible journey through the ages.

L’événement Les Magiciens des temps Laval a été mis à jour le 2026-08-05 par LAVAL TOURISME