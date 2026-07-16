Les Mains de ma Mère, Médiathèque Ducarin, Comines

Informations pratiques

Les Mains de ma Mère Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Ducarin Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Ratiba Mokri a proposé à sa fille Nico Mokri de créer ce spectacle ensemble.

Les Mains de ma mère est une histoire de filiation et de transmission. Trois femmes : une qui raconte sa mère, accompagnée de sa fille qui joue la musique live composée à partir du texte sur sa grand-mère. Dans ce spectacle, Ratiba Mokri raconte des histoires sur sa maman. Elle parle d’elle à travers ses mains qui dans le récit sont les personnages principaux. Elle raconte sa vie, son pays d’origine qu’elle a dû fuir pendant la guerre d’Algérie, sa vie de femme ayant élevé 10 enfants, ses secrets de beauté, la sensualité de ses gestes pour faire le couscous. Les Mains de ma mère, c’est aussi l’histoire d’une femme de 1m50 qui, malgré sa vie pleine d’embûches, a su voir la vie avec force et philosophie. Une mère qui a transmis des valeurs à ses enfants malgré son illettrisme. Les Mains de ma mère, c’est un texte poétique, drôle et plein de tendresse.

Genèse de l’écriture

Ratiba Mokri a écrit ce texte au chevet de sa mère aux soins palliatifs où elle a quitté ce monde quelques jours après. « J’étais assise là, à ses côtés, je la regardais et tout particulièrement ses mains magnifiques et les mots sont arrivés. Elle m’a offert ses mains comme dernières caresses inspiratrices. C’était un moment pour moi très intense et profond pour accompagner ma petite maman vers l’au-delà. Elle était dans un début de semi-coma et avant qu’elle nous quitte, je lui offert une lecture de ce texte »

Musique

Les compositions musicales de Nico Mokri ont pour point de départ les sonorités du Maghreb, sans tomber dans l’illustration de clichés d’une culture qu’elle connaît peu. Ce sont aussi des bruits, des sons préenregistrés. La musique est jouée en live, avec des teintes, des couleurs très différentes dont le but est de créer une écriture parallèle pour faire résonner l’énergie et l’émotion du texte, plus que des images d’un autre pays. Nico a composé la musique en amont du spectacle avec différents instruments pour créer une ambiance musicale au clavier électronique (MAO), à la guitare, aux percussions comme la derbouka, à la trompette ou encore à l’aide de sa voix.

Distribution :

Ratiba Mokri : Écriture et Interprétation

Nico Mokri : Composition et interprétation musicale

Marja Nykanen et Juliette Galamez : Regards à la mise en scène

Diffusion :

Élise David

Soutiens :

Le spectacle a été joué dans le Département du Nord, dans des centres

socio-culturels, des lieux associatifs dans le cadre du dispositif Plaine d’été

de la DRAC Région Hauts-de-France

Le spectacle a reçu le soutien de l’association Chez RITA à Roubaix,

l’AMAC et la ville de Confolens

Médiathèque Ducarin 34, rue de Quesnoy Comines 59560 Nord Hauts-de-France

Théâtre musical intergénérationnel en partenariat avec Le Fil et la Guinde Production : Compagnie Ratibus

Marc Baugh @MonkKeys