Les nuits des bibliothèques, Médiathèque Ducarin, Comines

Informations pratiques

Les nuits des bibliothèques Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Ducarin Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Préparez-vous pour un voyage inédit : la Nuit des Bibliothèques 2026 se tiendra le 3 octobre et aura pour thématique la « Méditerranée ». La Métropole Européenne de Lille (MEL) souhaite ainsi faire vibrer son territoire au rythme de la Saison Méditerranée 2026 lancée par l’Institut Français, offrant une belle occasion de tisser des liens entre les bibliothèques du territoire et le riche patrimoine culturel de cette région. Poussez la porte de la médiathèque Ducarin et laissez-vous surprendre !

– L’Heure du conte sur le thème « Méditerranée »

les bénévoles de la médiathèque Ducarin vous proposent un moment privilégié de calme et d’écoute avec votre enfant autour d’une belle histoire…

11h, à la Médiathèque. Sans réservation préalable.

– Projection vidéo d’artistes

À l’occasion de la Nuit des Bibliothèques, partez à la découverte de l’univers de plusieurs grands peintres inspirés par la Méditerranée.

Des rivages ensoleillés aux villages colorés, en passant par les scènes de vie et les paysages emblématiques du Sud, cette projection met en lumière la richesse artistique d’un territoire qui a nourri l’imagination de nombreux créateurs.

Une invitation au voyage, entre lumière, couleurs et émotions, pour explorer autrement l’art et le patrimoine méditerranéens

De 13h à 17h, à la Médithèque. Sans réservation préalable.

« Le jeu, un moment à partager » : ateliers ludiques

À l’heure où les écrans occupent une place grandissante dans notre quotidien, rien ne remplace le plaisir de se retrouver autour d’un jeu, en famille ou entre amis. Pour rire, réfléchir ou relever des défis, découvrez une sélection de jeux de société, en version collaborative ou compétitive, adaptée à tous les âges et à toutes les envies.

De 14h à 18h, à la Ludothèque. Sans réservation préalable.

Théâtre musical intergénérationnel en partenariat avec le Fil et la Guinde

« Les Mains de ma Mère »

Les Mains de ma Mère, c’est une histoire de filiation, de transmission. Trois femmes.

Sur scène, deux femmes : Ratiba Mokri qui raconte sa mère et sa fille, Nico Mokri, qui joue en direct la musique qu’elle a créée à partir du texte consacré à sa grand-mère.

Une troisième femme, la mère de Ratiba et grand mère de Nico.

Dans ce spectacle, Ratiba parle de sa mère à travers ses mains, qui, dans le récit, sont les personnages principaux.

Elle raconte sa vie, son pays d’origine qu’elle a dû fuir pendant la guerre d’Algérie, sa vie de femme ayant élevé 10 enfants, ses secrets de beauté, la sensualité de ses gestes pour faire le couscous.

Les Mains de ma Mère, c’est aussi l’histoire d’une femme de 1 mètre 50, qui, malgré une vie pleine d’embûches, a su voir la vie avec force et philosophie.

Une mère qui, malgré son illettrisme, a transmis des valeurs à ses enfants.

Les Mains de ma Mère, c’est un texte poétique, drôle et plein de tendresse.

Distribution :

Ratiba Mokri : Écriture et Interprétation

Nico Mokri : Composition et interprétation musicale

Marja Nykanen et Juliette Galamez : Regards à la mise en scène

Production :

Compagnie Ratibus

Diffusion :

Élise David

15h, à la Médiathèque. Sans réservation préalable. À partir de 7 ans, 45 min

Concert,

18h, à la Médiathèque. Sans réservation préalable

Médiathèque Ducarin 34 rue de Quesnoy 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France 03-20-12-17-10 https://mediatheque.ville-comines.fr https://www.facebook.com/cabougeacomines Installée en lieu et place de l’ancienne manufacture Ducarin rue de Quesnoy, la médiathèque de Comines accueille une bibliothèque multimédia, une ludothèque et des cours d’arts plastiques. Ce sont ainsi 900 m² dédiés à la culture, aux arts et au jeu qui permettent de répondre aux attentes des Cominois de tous âges.

Depuis 2014, les Nuits des bibliothèques sont devenues un rendez-vous métropolitain incontournable avec plus de 12 000 visiteurs chaque année, en octobre.

Marc Baugh @MonkKeys