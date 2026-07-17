ORIOS, Médiathèque Ducarin à Comines, Comines

Informations pratiques

ORIOS Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Ducarin à Comines Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Une voix sensible entre poésie et musique urbaine

ORIOS est un artiste indépendant originaire des Hauts-de-France, dont l’univers mêle chanson,

poésie contemporaine et sonorités urbaines.

Fan de Mr Souchon et de Gael FAYE, il s’inscrit dans une démarche authentique, où la musique

devient un moyen de raconter des histoires personnelles qui résonnent collectivement.

Pour lui l’écriture est un acte spontané et nécessaire.

Sa plume, décrite comme « compulsive »,

lui permet d’exprimer une vision du monde sensible et engagée,

en cherchant toujours à toucher l’autre avec sincérité.

Sa voix se balade entre chanson et spoken word,

et la guitare folk se mêle aux productions urbaines.

Les concerts révèle sa personnalité : dans une ambiance intimiste, ORIOS révèle sa pudeur et sa

sensibilité mais aussi toute son énergie qu’il souhaite partager avec le public

Car ORIOS se définit comme un artiste « idéaliste et pacifique »,

cherchant à créer du lien à travers ses mots et sa musique.

Ancré dans son territoire, il développe également des projets en lien avec différents publics,

dans une volonté de transmission et de partage artistique.

Son dernier titre « Manquer » est toujours en écoute sur toutes les plateformes.

Médiathèque Ducarin à Comines 34 Rue de Quesnoy, 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France

Concert