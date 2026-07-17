Les maisons bourgeoises du bas de Saint-Gervais, Parking de La Forge, Saint-Gervais-la-Forêt

Informations pratiques

Les maisons bourgeoises du bas de Saint-Gervais Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Parking de La Forge Loir-et-Cher

Limitée à 25 personnes et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée par Jean-Paul Bidault, passionné par l’histoire locale.

Parking de La Forge Rue du château, 41350 Saint-Gervais-la-Forêt Saint-Gervais-la-Forêt 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 50 51 52 http://www.stgervais41.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 50 51 52 »}] Jean-Paul Bidault racontera l’histoire des propriétés (Belleries, 32 route Nationale, 39 route Nationale), les anecdotes, les propriétaires… avec des documents anciens à l’appui. Ces propriétés seront seulement visibles de la voie publique.

Visite commentée par Jean-Paul Bidault, passionné par l’histoire locale

@Jean-Paul Bidault