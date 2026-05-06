Méditation en bord de Loire Saint-Gervais-la-Forêt
Méditation en bord de Loire Saint-Gervais-la-Forêt samedi 25 juillet 2026.
Saint-Gervais-la-Forêt
Méditation en bord de Loire
Saint-Gervais-la-Forêt Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Méditez en plein air !
Laissez le bruit de l’eau et le chant des oiseaux vous apaiser le temps d’une méditation guidée par Willy Lotria-Boche, sophrologue. Renouez
avec vos sens pour ce moment de sérénité grâce à des exercices de sophrologie connectés à la nature. Prévoir un plaid. .
Saint-Gervais-la-Forêt 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
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English :
Discover trees and nature through playful, soothing activities.
L’événement Méditation en bord de Loire Saint-Gervais-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT41