Saint-Gervais-la-Forêt

Méditation en bord de Loire

Saint-Gervais-la-Forêt Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Méditez en plein air !

Laissez le bruit de l’eau et le chant des oiseaux vous apaiser le temps d’une méditation guidée par Willy Lotria-Boche, sophrologue. Renouez

avec vos sens pour ce moment de sérénité grâce à des exercices de sophrologie connectés à la nature. Prévoir un plaid. .

Saint-Gervais-la-Forêt 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

Discover trees and nature through playful, soothing activities.

L’événement Méditation en bord de Loire Saint-Gervais-la-Forêt a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT41