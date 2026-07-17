La Ferme de l’Aubépin, Ferme de l’Aubépin, Saint-Gervais-la-Forêt

Informations pratiques

La Ferme de l’Aubépin Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h00 Ferme de l’Aubépin Loir-et-Cher

Limité à 20 personnes et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée par Annie Cottin et Henri Thoureau (riverains du site).

Ferme de l’Aubépin L’Aubépin 41350 Saint-Gervais-la-Forêt Saint-Gervais-la-Forêt 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 50 51 52 »}] La Terre de l’Aubépin était un modeste fief, avec un petit château, dont on ignore l’origine, mais dont on suit l’histoire depuis le début du XVe siècle. Le château, dont il reste encore quelques vestiges, a été détruit en 1856. Des communs construits en carré de chaque côté du château, formaient une grande cour sont encore visibles de nos jours.

Visite commentée par Annie Cottin et Henri Thoureau (riverains du site)

@Jean-Paul Bidault