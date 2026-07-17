Église de Saint-Gervais-la-Forêt, Église Saint-Gervais et Saint-Protais, Saint-Gervais-la-Forêt
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Gervais et Saint-Protais · Saint-Gervais-la-Forêt
Informations pratiques
Église de Saint-Gervais-la-Forêt Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Gervais et Saint-Protais Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée par Christiane Muylaert et Andrée Govasse.
Église Saint-Gervais et Saint-Protais 18 rue Bergevin, 41350 Saint-Gervais-la-Forêt Saint-Gervais-la-Forêt 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 50 51 52 http://www.stgervais41.fr Possession de l’abbaye de Pontlevoy au XIIᵉ siècle, cette église a donné le nom à la commune. Des restaurations ont notamment portées sur le caquetoire en 2007 et l’horloge Robert-Houdin en 2018.
Visite commentée par Christiane Muylaert et Andrée Govasse
© Jean-Paul Bidault
À voir aussi à Saint-Gervais-la-Forêt (Loir-et-Cher)
- Méditation en bord de Loire Saint-Gervais-la-Forêt 25 juillet 2026
- La Maison Renaissance, Maison style Renaissance, Saint-Gervais-la-Forêt 20 septembre 2026
- Les maisons bourgeoises du bas de Saint-Gervais, Parking de La Forge, Saint-Gervais-la-Forêt 20 septembre 2026
- La Ferme de l’Aubépin, Ferme de l’Aubépin, Saint-Gervais-la-Forêt 20 septembre 2026