La Maison Renaissance, Maison style Renaissance, Saint-Gervais-la-Forêt

Informations pratiques

La Maison Renaissance Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Maison style Renaissance Loir-et-Cher

Limitée à 25 personnes et sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée du parc et de l’histoire de la propriété, par le propriétaire Yves Marzio.

Maison style Renaissance 23 Rue Auguste-Michel 41350 Saint-Gervais-la-Forêt Saint-Gervais-la-Forêt 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 50 51 52 »}] Diverses inscriptions gravées dans la pierre dateraient cette maison de 1549, au début du règne de Henri II. On ne sait rien sur son bâtisseur mais il est vraisemblable qu’elle a représenté une résidence secondaire ou une closerie pour des propriétaires fortunés de Blois. Parmi ses locataires se trouvent le poète Jules Supervielle et l’illustratrice jeunesse Adrienne Ségur

Visite commentée du parc et de l’histoire de la propriété, par le propriétaire Yves Marzio

©Jean-Luc Salles