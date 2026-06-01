Les malles créatives, square Charles Dullin, Rennes

Les malles créatives 15 juillet – 27 août square Charles Dullin Ille-et-Vilaine

Gratuit et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T15:30:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T15:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00

Comme tous les ans, Par Tout Artiste et le Relais s’associent pour proposer des activités créatives dans les squares.

Et bonus cette année, en plus des supers partenaires qui se joignent à nous, les invitations artistiques vous permettrons de découvrir de nouvelles techniques auprès d’artistes ou d’artisans.es, tout çà dehors, gratuitement, et sans inscription!

Vivement l’été!!!

Du 15 au 30 juillet puis du 25 au 27 aout

Planning et infos sur https://partoutartiste.fr/

square Charles Dullin square Charles Dullin Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://partoutartiste.fr/ »}]

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