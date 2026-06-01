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Les malles créatives, square Charles Dullin, Rennes

Les malles créatives, square Charles Dullin, Rennes

Les malles créatives, square Charles Dullin, Rennes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : square Charles Dullin

Adresse : square Charles Dullin

Ville : 35032 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif : Gratuit et sans inscription

Les malles créatives 15 juillet – 27 août square Charles Dullin Ille-et-Vilaine

Gratuit et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T15:30:00+02:00 – 2026-07-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T15:30:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00

Comme tous les ans, Par Tout Artiste et le Relais s’associent pour proposer des activités créatives dans les squares.

Et bonus cette année, en plus des supers partenaires qui se joignent à nous, les invitations artistiques vous permettrons de découvrir de nouvelles techniques auprès d’artistes ou d’artisans.es, tout çà dehors, gratuitement, et sans inscription!

Vivement l’été!!!

Du 15 au 30 juillet puis du 25 au 27 aout

Planning et infos sur https://partoutartiste.fr/

square Charles Dullin square Charles Dullin Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://partoutartiste.fr/ »}]
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