Carentan-les-Marais

Les mammifères sauvages de Normandie

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-05-29

Le long du chemin des Hérons, dans les marais des Ponts d’Ouve, découvrez des mammifères souvent méconnus en parcourant l’exposition photo réalisée en partenariat avec le Groupe mammalogique normand. 5km. Accès payant. .

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Les mammifères sauvages de Normandie

L’événement Les mammifères sauvages de Normandie Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2026-05-26 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin