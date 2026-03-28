Les manches à cordes Péniche Spera Dole
Les manches à cordes Péniche Spera Dole samedi 25 juillet 2026.
Les manches à cordes
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le 25 juillet, rendez-vous à bord de la péniche Spera pour une soirée unique avec Les Manches à Cordes. Dès 20h, redécouvrez les grands classiques des années 80/90 revisités façon jazz manouche, dans une ambiance chaleureuse et festive au fil de l’eau. Le bar ouvre dès 16h pour profiter pleinement de la soirée entre amis ou en famille. Entrée libre, laissez-vous surprendre par ce live original et entraînant. .
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
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English : Les manches à cordes
L’événement Les manches à cordes Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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