Bourges

Les Marais de Bourges en barque

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-05-02

Partez à la découverte des Marais de Bourges à bord d’une barque traditionnelle afin de profiter d’un moment de détente à deux pas du centre-ville. Balade d’environ 45 minutes.

Si tous les chemins mènent à Rome, plusieurs d’entre eux mènent aux marais ! Attention, vous entrez dans une zone naturelle, classée et privée, merci de la respecter.

À partir du mois de mai, partez à la découverte des Marais de Bourges à bord d’une barque traditionnelle afin de profiter d’un moment de détente à deux pas du centre-ville. Véritable poumon vert, découvrez près de 135 hectares de jardins cultivés entourés de rivières et canaux.

Un peu d’histoire À l’époque antique, les marais étaient une défense naturelle encerclant Bourges sous le forme d’une zone marécageuse avant d’être partagés en plusieurs parcelles individuelles pour les particuliers à partir du XVIIème siècle. Réservation en ligne uniquement. Lieux de rendez-vous Chemin des Caraqui, Place des Frênes .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 15 barques@ad2t.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Marais de Bourges aboard a traditional boat and enjoy a moment of relaxation just a stone?s throw from the city center.

L’événement Les Marais de Bourges en barque Bourges a été mis à jour le 2026-04-14 par BERRY