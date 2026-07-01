Informations pratiques

Val-du-Mignon

Les marchés de Thorigny-sur-le-Mignon

Val-du-Mignon Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Le comité des fêtes de Thorigny vous propose 6 dates cette année pour la 39ème édition des marchés

Samedi 18 juillet JG Animation

Samedi 25 juillet Bruno Ligonnière

Samedi 1er août Sev’chante

Samedi 8 août Stéphanie Moreaux

Samedi 15 août Bruno Ligonnière

Samedi 22 août DJ Rom et feu d’artifice.

Les soirées commencent à 18h.

De nombreux commerçants vous accueilleront avec des bons plats à déguster.

Si le soleil est au rendez- vous, la fête sera réussie !!!

A très bientôt, toujours nombreux. .

Val-du-Mignon Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Les marchés de Thorigny-sur-le-Mignon

L’événement Les marchés de Thorigny-sur-le-Mignon Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin