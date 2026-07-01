Les marchés de Thorigny-sur-le-Mignon Val-du-Mignon
samedi 18 juillet 2026 · Val-du-Mignon
Informations pratiques
Val-du-Mignon
Les marchés de Thorigny-sur-le-Mignon
Val-du-Mignon Val-du-Mignon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Le comité des fêtes de Thorigny vous propose 6 dates cette année pour la 39ème édition des marchés
Samedi 18 juillet JG Animation
Samedi 25 juillet Bruno Ligonnière
Samedi 1er août Sev’chante
Samedi 8 août Stéphanie Moreaux
Samedi 15 août Bruno Ligonnière
Samedi 22 août DJ Rom et feu d’artifice.
Les soirées commencent à 18h.
De nombreux commerçants vous accueilleront avec des bons plats à déguster.
Si le soleil est au rendez- vous, la fête sera réussie !!!
A très bientôt, toujours nombreux. .
Val-du-Mignon Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Les marchés de Thorigny-sur-le-Mignon
L’événement Les marchés de Thorigny-sur-le-Mignon Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin
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