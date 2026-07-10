Les marchés du soir à vélo (Etupes) Départ Capitainerie Montbéliard
vendredi 25 septembre 2026 · Départ Capitainerie · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Les marchés du soir à vélo (Etupes)
Départ Capitainerie Capitainerie Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Dans le cadre des marchés du soir organisés par Pays de Montbéliard Agglomération, rejoignez les différents rendez-vous du territoire à vélo. Une balade conviviale au départ de la Capitainerie de Montbéliard pour profiter des marchés autrement.
Départ 18 h depuis la Capitainerie de Montbéliard. .
Départ Capitainerie Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr
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English : Les marchés du soir à vélo (Etupes)
L’événement Les marchés du soir à vélo (Etupes) Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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