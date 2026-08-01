Informations pratiques

Vendres

LES MARCHÉS NOCTURNES DU DOMAINE LA YOLE

128 avenue de la méditerranée Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04

Animation musicale

Créateurs et producteurs locaux

Dégustations et saveurs du terroir

Profitez d’un agréable moment de détente en famille, en couple, entre amis… ou même en solo !

Au Domaine La Yole, vous serez toujours les bienvenus. Nous avons hâte de vous accueillir pour partager de belles soirées d’été !

Tous les vendredis de juillet et d’août, venez découvrir l’artisanat local et les produits du terroir dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

128 avenue de la méditerranée Vendres 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 37 37 85 events@layolewineresort.com

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English : LES MARCHÉS NOCTURNES DU DOMAINE LA YOLE

Live Music

Local Artists and Producers

Tastings and Local Delicacies

Enjoy a pleasant, relaxing time with your family, as a couple, with friends… or even on your own!

At Domaine La Yole, you’re always welcome. We look forward to welcoming you and sharing some wonderful summer evenings!

L’événement LES MARCHÉS NOCTURNES DU DOMAINE LA YOLE Vendres a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 OT LA DOMITIENNE