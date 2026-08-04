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AGENDA · Pissotte

Les mardis avec Greg Pissotte

mardi 4 août 2026 · Pissotte

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
15 chemin des 3 Lumas
Ville
85200 Pissotte
Département
Vendée
Tarif

Pissotte

Les mardis avec Greg

15 chemin des 3 Lumas Pissotte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-09-04 20:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Conférence & pratique du Pranayama
Et si votre respiration devenait votre meilleur outil pour améliorer votre santé, votre énergie et votre sérénité ?
Lors de cette soirée, je vous proposerai une conférence accessible à tous pour comprendre comment la respiration influence le système nerveux, le stress, le sommeil et les performances physiques.
Nous mettrons ensuite la théorie en pratique avec plusieurs techniques traditionnelles de pranayama ️ Nadi Shodana
️ Kapalabhati
️ Respiration Ujjayi
️ AUM
Vous repartirez avec des exercices simples, concrets et faciles à intégrer dans votre quotidien.
Paiement libre.   .

15 chemin des 3 Lumas Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 39 08 96 

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English :

Lecture & Pranayama Practice

L’événement Les mardis avec Greg Pissotte a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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