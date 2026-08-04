Informations pratiques

Pissotte

Les mardis avec Greg

15 chemin des 3 Lumas Pissotte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-09-04 20:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Conférence & pratique du Pranayama

Et si votre respiration devenait votre meilleur outil pour améliorer votre santé, votre énergie et votre sérénité ?

Lors de cette soirée, je vous proposerai une conférence accessible à tous pour comprendre comment la respiration influence le système nerveux, le stress, le sommeil et les performances physiques.

Nous mettrons ensuite la théorie en pratique avec plusieurs techniques traditionnelles de pranayama ️ Nadi Shodana

️ Kapalabhati

️ Respiration Ujjayi

️ AUM

Vous repartirez avec des exercices simples, concrets et faciles à intégrer dans votre quotidien.

Paiement libre. .

15 chemin des 3 Lumas Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 39 08 96

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English :

Lecture & Pranayama Practice

L’événement Les mardis avec Greg Pissotte a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin