Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan
Les Mardis Ciné-Courts au Palais Le Palais Royan Événements Royan mardi 28 juillet 2026.
Royan
Les Mardis Ciné-Courts au Palais
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 21:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Entre horizon marin et échappées sensibles, cette séance célèbre celles et ceux qui vivent au rythme de l’océan, s’y confrontent, le protègent ou s’y abandonnent le temps d’une rêverie.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
Between sea horizons and sensitive escapes, this session celebrates those who live to the rhythm of the ocean, confronting it, protecting it or abandoning themselves to it for the time of a daydream.
L’événement Les Mardis Ciné-Courts au Palais Royan a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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