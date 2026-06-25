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Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis Parc Chavat Podensac

mardi 7 juillet 2026 · Parc Chavat · Podensac

Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis Parc Chavat Podensac

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Parc Chavat
Adresse
13 Rue Pierre Vincent
Ville
33720 Podensac
Département
Gironde
Tarif

Podensac

Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis

Parc Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.   .

Parc Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12 

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English : Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis

L’événement Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis Podensac a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud

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