Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis Parc Chavat Podensac
mardi 7 juillet 2026 · Parc Chavat · Podensac
Informations pratiques
Podensac
Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis
Parc Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-07 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball
En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .
Parc Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
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English : Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis
L’événement Les Mardis de Cap 33 Initiation Tennis Podensac a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud
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