UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Podensac

Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Yoga enfants Parc du Château Chavat Podensac

mardi 7 juillet 2026 · Parc du Château Chavat · Podensac

Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Yoga enfants Parc du Château Chavat Podensac

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
17:45:00
Lieu
Parc du Château Chavat
Adresse
13 Rue Pierre Vincent
Ville
33720 Podensac
Département
Gironde
Tarif

Podensac

Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Yoga enfants

Parc du Château Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:45:00
fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

Sur réservation.   .

Parc du Château Chavat 13 Rue Pierre Vincent Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 93 28 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Yoga enfants

L’événement Les Mardis de Cap 33 Les séances d’approfondissement Yoga enfants Podensac a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud

À voir aussi à Podensac (Gironde)