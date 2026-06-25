Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise Podensac
Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise Podensac mardi 7 juillet 2026.
Podensac
Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise
Parc Château Chavat Podensac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-08-11 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball
En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .
Parc Château Chavat Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
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English : Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise
L’événement Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise Podensac a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud
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