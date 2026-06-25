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Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise Podensac

Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise Podensac

Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise Podensac mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Parc Château Chavat
Ville
33720 Podensac
Département
Gironde
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Podensac

Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise

Parc Château Chavat Podensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-08-11 19:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.   .

Parc Château Chavat Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12 

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English : Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise

L’événement Les Mardis de Cap 33 Disc Golf/Parcours d’orientation/Kan Jam/Boule Lyonnaise Podensac a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud

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