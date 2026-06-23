Les mardis de Clohars Camino Flamenco Hent Kastell Clohars-Fouesnant

Clohars-Fouesnant

Les mardis de Clohars Camino Flamenco

Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Les mardis de juillet et août, des concerts en plein air

Petite restauration

Au programme de ce mardi Camino

Né à Brest de l’amitié entre Juanito Fuentes Nunez et Juan Manuel Sande Y Mallo, le groupe Camino puise son inspiration dans les sonorités et la chaleur de la musique espagnole.

Après avoir goûté à la scène dès leur jeunesse, leur passion commune les rassemble à nouveau pour faire vivre un projet musical sincère et convivial. Entouré aujourd’hui de plusieurs musiciens, le groupe propose un répertoire original et métissé où les guitares, les voix et les rythmes ensoleillés invitent au voyage. .

Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les mardis de Clohars Camino Flamenco Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN