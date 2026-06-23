Les mardis de Clohars Camino Flamenco Hent Kastell Clohars-Fouesnant
Les mardis de Clohars Camino Flamenco Hent Kastell Clohars-Fouesnant mardi 11 août 2026.
Clohars-Fouesnant
Les mardis de Clohars Camino Flamenco
Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Les mardis de juillet et août, des concerts en plein air
Petite restauration
Au programme de ce mardi Camino
Né à Brest de l’amitié entre Juanito Fuentes Nunez et Juan Manuel Sande Y Mallo, le groupe Camino puise son inspiration dans les sonorités et la chaleur de la musique espagnole.
Après avoir goûté à la scène dès leur jeunesse, leur passion commune les rassemble à nouveau pour faire vivre un projet musical sincère et convivial. Entouré aujourd’hui de plusieurs musiciens, le groupe propose un répertoire original et métissé où les guitares, les voix et les rythmes ensoleillés invitent au voyage. .
Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les mardis de Clohars Camino Flamenco Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN
À voir aussi à Clohars-Fouesnant (Finistère)
- Pardon des chevaux au Drennec Clohars-Fouesnant 5 juillet 2026
- Musik Europa Breizh Concerts baroques 2026 Église Saint-Hilaire Clohars-Fouesnant 11 juillet 2026
- Les mardis de Clohars Fest-noz Hent Kastell Clohars-Fouesnant 21 juillet 2026
- Coupe Ville de Bénodet ! Compétition de golf Clohars-Fouesnant 23 juillet 2026
- Troc et puces ACDL Salle multisports Clohars-Fouesnant 9 août 2026