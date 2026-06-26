Troc et puces ACDL Salle multisports Clohars-Fouesnant
Troc et puces ACDL Salle multisports Clohars-Fouesnant dimanche 9 août 2026.
Clohars-Fouesnant
Troc et puces ACDL
Salle multisports Hent Kastell Clohars-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Organisé par l’association ACDL
Bar et petite restauration sur place Entrée payante .
Salle multisports Hent Kastell Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 54 60 09
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English :
L’événement Troc et puces ACDL Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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