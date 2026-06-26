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Troc et puces ACDL Salle multisports Clohars-Fouesnant

Troc et puces ACDL Salle multisports Clohars-Fouesnant dimanche 9 août 2026.

Lieu
Salle multisports
Adresse
Hent Kastell
Ville
29950 Clohars-Fouesnant
Département
Finistère
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Clohars-Fouesnant

Troc et puces ACDL

Salle multisports Hent Kastell Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Organisé par l’association ACDL
Bar et petite restauration sur place Entrée payante   .

Salle multisports Hent Kastell Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 54 60 09 

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English :

L’événement Troc et puces ACDL Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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