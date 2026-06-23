Les mardis de Clohars The Kornog Hills Musique irlandaise Hent Kastell Clohars-Fouesnant

Clohars-Fouesnant

Les mardis de Clohars The Kornog Hills Musique irlandaise

Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Les mardis de juillet et août, des concerts en plein air

Petite restauration

Au programme de ce mardi The Kornog Hills Musique irlandaise

Plongez au cœur de l’Irlande avec le groupe The Kornog Hills.

Inspiré par l’atmosphère chaleureuse des pubs et les paysages sauvages de l’Atlantique nord, le groupe fait vibrer la scène au rythme des reels, jigs et ballades traditionnelles. Portées par le violon, la flûte et la guitare, les mélodies s’entrelacent entre douceur et fougue, invitant le public à voyager, taper du pied et partager un moment festif et convivial.

Une bouffée d’Irlande pour célébrer l’été en musique! .

Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les mardis de Clohars The Kornog Hills Musique irlandaise Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN