Les mardis de Clohars The Kornog Hills Musique irlandaise Hent Kastell Clohars-Fouesnant
Les mardis de Clohars The Kornog Hills Musique irlandaise Hent Kastell Clohars-Fouesnant mardi 4 août 2026.
Clohars-Fouesnant
Les mardis de Clohars The Kornog Hills Musique irlandaise
Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Les mardis de juillet et août, des concerts en plein air
Petite restauration
Au programme de ce mardi The Kornog Hills Musique irlandaise
Plongez au cœur de l’Irlande avec le groupe The Kornog Hills.
Inspiré par l’atmosphère chaleureuse des pubs et les paysages sauvages de l’Atlantique nord, le groupe fait vibrer la scène au rythme des reels, jigs et ballades traditionnelles. Portées par le violon, la flûte et la guitare, les mélodies s’entrelacent entre douceur et fougue, invitant le public à voyager, taper du pied et partager un moment festif et convivial.
Une bouffée d’Irlande pour célébrer l’été en musique! .
Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les mardis de Clohars The Kornog Hills Musique irlandaise Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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