Les mardis de Clohars Fest-noz Hent Kastell Clohars-Fouesnant

Clohars-Fouesnant

Les mardis de Clohars Fest-noz

Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Les mardis de juillet et août, des concerts en plein air

Petite restauration

Au programme de ce mardi Fest Noz

#1 ERIS

19h30 ERIS, déesse de la discorde dans la mythologie grecque. Trois jeunes rennais (Mannaïg, Clément et Youn) se sont inspirés de la symbolique de ce personnage pour former leur trio. Ils ont choisis d’utiliser la musique pour conjurer le sort de cette déesse, accordant leurs personnalités et leurs instruments au service de la danse, rassembleuse et fédératrice par delà les différences. Ce trio défend et diffuse les traditions de Haute-Bretagne en mêlant des airs issus d’un répertoire traditionnel à la modernité des musiques actuelles amplifiées.

#2 DISKAR

21h00 Diskar est un groupe de musique folk breton formé en 2020 et composé de trois musiciens talentueux Gaël Lefevère à la bombarde et au chant, Yann Le Gall à la guitare acoustique et Laurent Dacquay au violon et au saz.

Ce trio purement acoustique possède une énergie sauvage et provocante qui se marie avec la tendresse et la douceur des mélodies et des chants. Les influences de ces trois comparses sont diverses et variées et mélangent les sonorités des 3 coins du monde. Diskar vous fera voyager, à coup sûr, dans un univers poétique et imaginaire dès les trois premières mesures ! .

Hent Kastell Complexe sportif Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne

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L’événement Les mardis de Clohars Fest-noz Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN