Clohars-Fouesnant

Pardon des chevaux au Drennec

Chapelle du Drennec Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Organisé par l’association des Amis de la Chapelle du Drennec

10h15 Bénédiction des chevaux (participation de l’association Equi Bro Foën)

10h30 Messe du pardon

12h30 Repas crêpes, Bar, Vente de gâteaux –

– Fête champêtre sur le placître de la chapelle.

– Avec la participation de KEN AR MEIN (Caroline Faget et Pêr vari Kervarec) .

Chapelle du Drennec Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Pardon des chevaux au Drennec Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN