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Pardon des chevaux au Drennec Clohars-Fouesnant

Pardon des chevaux au Drennec Clohars-Fouesnant dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Chapelle du Drennec
Ville
29950 Clohars-Fouesnant
Département
Finistère
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Clohars-Fouesnant

Pardon des chevaux au Drennec

Chapelle du Drennec Clohars-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Organisé par l’association des Amis de la Chapelle du Drennec
10h15 Bénédiction des chevaux (participation de l’association Equi Bro Foën)
10h30 Messe du pardon
12h30 Repas crêpes, Bar, Vente de gâteaux –
– Fête champêtre sur le placître de la chapelle.
– Avec la participation de KEN AR MEIN (Caroline Faget et Pêr vari Kervarec)   .

Chapelle du Drennec Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Pardon des chevaux au Drennec Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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