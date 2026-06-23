Pardon des chevaux au Drennec Clohars-Fouesnant
Pardon des chevaux au Drennec Clohars-Fouesnant dimanche 5 juillet 2026.
Clohars-Fouesnant
Pardon des chevaux au Drennec
Chapelle du Drennec Clohars-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Organisé par l’association des Amis de la Chapelle du Drennec
10h15 Bénédiction des chevaux (participation de l’association Equi Bro Foën)
10h30 Messe du pardon
12h30 Repas crêpes, Bar, Vente de gâteaux –
– Fête champêtre sur le placître de la chapelle.
– Avec la participation de KEN AR MEIN (Caroline Faget et Pêr vari Kervarec) .
Chapelle du Drennec Clohars-Fouesnant 29950 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Pardon des chevaux au Drennec Clohars-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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