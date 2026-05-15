Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Hommage à Offenbach

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Musique classique et chant

Un florilège d’extraits des plus grandes opérettes de J. Offenbach ponctués de rêveries ou pièces de virtuosité pour violoncelle. Avec la mezzo-soprano Anne Fleur Inizan, Aldo Ripoche au violoncelle et Camille Privat à l’accordéon classique.

Moins de 13 ans Gratuit Pas de réservation

Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30 .

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51

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English :

L’événement Les Mardis de la Chapelle Hommage à Offenbach Fréhel a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme