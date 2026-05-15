Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Musique Classique

Le plaisir des soirées musicales entre amis Mozart, Haydn, Verdi, Telemann, Schubert, Borodine, Dvorak…

Kyoko Yamada violon, Bernard Fernandez- alto, Pascal Larmagnac violoncelle,

Jean-Philippe Pagès flûte, Philippe Mast clarinette, Alain Toque basson, Guillaume Robigault texte

Moins de 13 ans Gratuit Pas de réservation

Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30 .

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches Fréhel a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme