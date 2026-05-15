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Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches Fréhel mardi 18 août 2026.

Adresse : Chapelle du Vieux-Bourg

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Fréhel

Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Musique Classique
Le plaisir des soirées musicales entre amis Mozart, Haydn, Verdi, Telemann, Schubert, Borodine, Dvorak…
Kyoko Yamada violon, Bernard Fernandez- alto, Pascal Larmagnac violoncelle,
Jean-Philippe Pagès flûte, Philippe Mast clarinette, Alain Toque basson, Guillaume Robigault texte

Moins de 13 ans Gratuit Pas de réservation
Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30   .

Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51 

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English :

L’événement Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches Fréhel a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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