Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches Fréhel
Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches Fréhel mardi 18 août 2026.
Fréhel
Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches
Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Musique Classique
Le plaisir des soirées musicales entre amis Mozart, Haydn, Verdi, Telemann, Schubert, Borodine, Dvorak…
Kyoko Yamada violon, Bernard Fernandez- alto, Pascal Larmagnac violoncelle,
Jean-Philippe Pagès flûte, Philippe Mast clarinette, Alain Toque basson, Guillaume Robigault texte
Moins de 13 ans Gratuit Pas de réservation
Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30 .
Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51
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English :
L’événement Les Mardis de la Chapelle Sextuor Des âmes et des anches Fréhel a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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