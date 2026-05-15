Les Mardis de la Chapelle Youhadenn Fréhel
Les Mardis de la Chapelle Youhadenn Fréhel mardi 11 août 2026.
Fréhel
Les Mardis de la Chapelle Youhadenn
Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Musiques et Chants celtiques de Bretagne et d’Irlande
Une vague de bonne humeur: des chansons bretonnes, des ballades irlandaises, écossaises, galloises, dans un paysage sonore empreint de folk, blues, jazz.
Louis-Jacques Suignard au chant, Hug Besco, Olivier Adelen, Sylvain Pourtier et Julien Danielo
Moins de 13 ans Gratuit
Concerts en intérieur Chapelle Billetterie à 18h30 .
Chapelle du Vieux-Bourg Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 68 31 51
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English :
L’événement Les Mardis de la Chapelle Youhadenn Fréhel a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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