Les Mardis de la Fontaine Super Cagette Quartier Fontaine des Eaux Dinan

Dinan

Les Mardis de la Fontaine Super Cagette

Quartier Fontaine des Eaux Place Saint Jean Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Super Cagette Super Cagette, c’est un solo festif axé autour de la clarinette et des musiques électroniques porté par les compositions originales du musicien Maël Gourmelon. Inspiré par les musiques du monde, l’electro, le jazz et l’improvisation, fan des synthés 80’s et des boîtes à rythmes vintage, admiratif de l’esprit disco, fluo, paillettes et boules à facettes, influencé par les mouvements technoïdes, la science fiction et l’alignement des planètes, Super Cagette présente son univers avec fougue et énergie lors de ses passages sur scène. Mixant mélodies planantes et rythmes saccadés, Super Cagette propose une performance unique, une invitation à la danse et au lâcher prise pour profiter le temps du show de la transe et de la fête !

1ère partie BUSS TRAXX est un duo live porté par Jay Ree et Tane, construit entre chanson reggae,

mix studio et version dub sound system en direct. À la croisée du roots, du rub-a-dub, du

steppers et d’une esthétique plus urbaine, le projet transforme des morceaux originaux en une matière vivante, mobile et sous tension. Dans une filiation qui relie Roots Radics, The Revolutionaries et Martin Campbell à Brain Damage, Vibronics ou Alpha & Omega, BUSS TRAXX déploie un dub physique, tendu et habité, pensé autant pour

Dans le cadre du dispositif Quartiers d’été, l’association La Tanière de la Louve organise un évènement intitulé Les Mardis de la Fontaine.

Buvette et restauration sur place. .

Quartier Fontaine des Eaux Place Saint Jean Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Mardis de la Fontaine Super Cagette Dinan a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme