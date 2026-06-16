Peyrehorade

Les mardis de la pelote

Fronton Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Chaque village de notre région possède un fronton contre lequel se déclinent tous les jeux de pelote basque. Venez découvrir le plus simple, le plus pur la main nue !

Cette partie donnera l’occasion au commentateur de présenter toutes les facettes de ce sport et vous y initier.

Chaque village de notre région possède un fronton contre lequel se déclinent tous les jeux de pelote basque. Venez découvrir le plus simple, le plus pur la main nue !

Cette partie donnera l’occasion au commentateur de présenter toutes les facettes de ce sport et vous y initier.

Tout public. Ouvert à tous.

Entrée gratuite et restauration sur place.

Annulation en cas de pluie. .

Fronton Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Les mardis de la pelote

Every village in our region has a pelota court where you can play all kinds of Basque pelota games. Come and discover the simplest and purest of them all: the bare hand!

This game will give the commentator the opportunity to present all the facets of this sport and introduce you to it.

L’événement Les mardis de la pelote Peyrehorade a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans