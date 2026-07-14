Informations pratiques

Châteauneuf-la-Forêt

Les mardis de l’été 2026

la Ribière de Bord Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Une guinguette à la ferme sous un magnifique chapiteau de cirque

Pour la 5ème année, la Brasserie de la Combade à Chateauneuf-la-Forêt organise tous les mardis soir du 2 juin au 18 août 2026 un marché paysan festif et gourmand suivi d’une programmation artistique ( conte, musique …).

Vous pourrez manger sur place dans la cour de la ferme en dégustant les bons produit de notre terroir (charcuterie, fromages, légumes, viandes, fruits, miel, dessert, sorbets, bière, jus de pomme….).

Des planchas sont à disposition pour cuire vos aliments. Un chapiteau et des tables sont installés pour votre confort.

Chaque semaine, des artistes différents proposeront un moment musical.

Le programme est varié et conçu pour mettre en valeur le plus possible les talents locaux.

A partir du 14 juillet, des visites de la brasserie sont proposée à 17h

Marché paysan festif à partir de 19h

Musique 20h .

la Ribière de Bord Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 24 39 67

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English : Les mardis de l’été 2026

L’événement Les mardis de l’été 2026 Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Briance Combade