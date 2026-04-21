61ème Festival du Mont Gargan Châteauneuf-la-Forêt
61ème Festival du Mont Gargan Châteauneuf-la-Forêt jeudi 13 août 2026.
Châteauneuf-la-Forêt
61ème Festival du Mont Gargan
Place du 8 Mai 1945 Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-13
Ce festival met en lumière chaque année un des plus beau sites historiques de la Haute-Vienne. De nombreuses animations s’y déroulent comme des spectacles de groupes folkloriques, un marché de producteurs locaux, une soirée de gala… Pensez également à profiter de la vue une fois au sommet. .
Place du 8 Mai 1945 Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine asso.ecoledumontgargan@gmail.com
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English : 61ème Festival du Mont Gargan
L’événement 61ème Festival du Mont Gargan Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin