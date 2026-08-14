Informations pratiques

Châteauneuf-la-Forêt

Festival du Mont Gargan 15 août 2026

Place du 8 Mai 1945 Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Folklore au sommet !

Le samedi constitue le temps fort du festival.

La matinée débute dans les rues de Châteauneuf-la-Forêt avec le défilé des groupes folkloriques, une exposition de voitures anciennes, la messe de l’Assomption animée par les groupes puis les aubades.

Au sommet du Mont-Gargan, un pique nique sera proposé au public avant le grand spectacle folklorique réunissant la Compagnie de danse folklorique de Mexico et l’Escòla dau Mont-Gargan.

La journée se poursuivra avec des expositions consacrées à la Résistance, de la restauration sur place et un concert gratuit du groupe ABBACCA consacré aux musiques traditionnelles d’Amérique du Sud. .

Place du 8 Mai 1945 Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 69 37 festivaldumontgargan@wanadoo.fr

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English : Festival du Mont Gargan 15 août 2026

L’événement Festival du Mont Gargan 15 août 2026 Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-05 par Terres de Limousin