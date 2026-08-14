Festival du Mont Gargan 15 août 2026 Châteauneuf-la-Forêt
samedi 15 août 2026 · Châteauneuf-la-Forêt
Informations pratiques
Châteauneuf-la-Forêt
Festival du Mont Gargan 15 août 2026
Place du 8 Mai 1945 Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15 23:59:00
Date(s) :
2026-08-15
Folklore au sommet !
Le samedi constitue le temps fort du festival.
La matinée débute dans les rues de Châteauneuf-la-Forêt avec le défilé des groupes folkloriques, une exposition de voitures anciennes, la messe de l’Assomption animée par les groupes puis les aubades.
Au sommet du Mont-Gargan, un pique nique sera proposé au public avant le grand spectacle folklorique réunissant la Compagnie de danse folklorique de Mexico et l’Escòla dau Mont-Gargan.
La journée se poursuivra avec des expositions consacrées à la Résistance, de la restauration sur place et un concert gratuit du groupe ABBACCA consacré aux musiques traditionnelles d’Amérique du Sud. .
Place du 8 Mai 1945 Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 69 37 festivaldumontgargan@wanadoo.fr
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English : Festival du Mont Gargan 15 août 2026
L’événement Festival du Mont Gargan 15 août 2026 Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-05 par Terres de Limousin