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Festival du Mont Gargan 15 août 2026 Châteauneuf-la-Forêt

samedi 15 août 2026 · Châteauneuf-la-Forêt

Festival du Mont Gargan 15 août 2026 Châteauneuf-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place du 8 Mai 1945
Ville
87130 Châteauneuf-la-Forêt
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Châteauneuf-la-Forêt

Festival du Mont Gargan 15 août 2026

Place du 8 Mai 1945 Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :
2026-08-15

Folklore au sommet !
Le samedi constitue le temps fort du festival.
La matinée débute dans les rues de Châteauneuf-la-Forêt avec le défilé des groupes folkloriques, une exposition de voitures anciennes, la messe de l’Assomption animée par les groupes puis les aubades.
Au sommet du Mont-Gargan, un pique nique sera proposé au public avant le grand spectacle folklorique réunissant la Compagnie de danse folklorique de Mexico et l’Escòla dau Mont-Gargan.
La journée se poursuivra avec des expositions consacrées à la Résistance, de la restauration sur place et un concert gratuit du groupe ABBACCA consacré aux musiques traditionnelles d’Amérique du Sud.   .

Place du 8 Mai 1945 Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 69 37  festivaldumontgargan@wanadoo.fr

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English : Festival du Mont Gargan 15 août 2026

L’événement Festival du Mont Gargan 15 août 2026 Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-05 par Terres de Limousin

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