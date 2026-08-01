Informations pratiques

Châteauneuf-la-Forêt

Festival du Mont Gargan 18 août 2026

Châteauneuf-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 12:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Le Thé Dansant

Le festival se clôturera à Châteauneuf-la-Forêt avec un repas tête de veau, suivi d’un thé dansant animé par Jean-Marc Delorme et des accordéonistes locaux.

La soirée se terminera au cinéma Le Colisée avec la projection du film d’animation Hola Frida !, consacré à la jeunesse de l’artiste mexicaine Frida Kahlo, en clin d’œil au pays invité. .

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 75 69 37 festivaldumontgargan@wanadoo.fr

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English : Festival du Mont Gargan 18 août 2026

L’événement Festival du Mont Gargan 18 août 2026 Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-05 par Terres de Limousin