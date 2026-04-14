Saint-Renan

Les Mardis de l’été à Saint Renan

Place du Vieux Marché Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 21:00:00

Date(s) :

2026-08-11

La place du Vieux Marché s’anime de 18h à 21h les mardis du 16 juillet au 20 août.

Concerts, marché semi- nocturne composé d’une trentaine de producteurs et artisans locaux, jeux pour toute la famille sont proposés toute la soirée.

Une grande offre de restauration est disponible pour un repas sur place dans une ambiance typique des soirs d’été que nous aimons tant. Groupes du jour Sale Soucré Beg An Douar. .

Place du Vieux Marché Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 84 20 08

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English : Les Mardis de l’été à Saint Renan

L’événement Les Mardis de l’été à Saint Renan Saint-Renan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT IROISE BRETAGNE