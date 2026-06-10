Les Mardis de l’Été | La Guerche-de-Bretagne Place Charles De Gaulle La Guerche-de-Bretagne mardi 7 juillet 2026.

La Guerche-de-Bretagne

Les Mardis de l’Été | La Guerche-de-Bretagne

Place Charles De Gaulle Centre-ville, Marché La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Chaque mardi, du 7 juillet au 25 août 2026, venez flâner en musique au cœur du marché de La Guerche-de-Bretagne.

Un rendez-vous estival mêlant produits locaux et ambiance festive, avec des concerts en plein air gratuits de 10 h à 12 h.

Au programme chants de marins, musique traitionnelle, swing, chansons françaises ou encore théâtre en déambulation.

7 juillet Vincent Premel chants de marins

14 juillet Manon Guyot musique traditionnelle

21 juillet Imrama violon et pipe

28 juillet Ekoz reprises rock

4 août An Ti Ruilh musique traditionelle

11 août Frim Fram Swing swing

18 août Louis Marie chansons françaises

25 août Cie Arzor théâtre en déambulation

Tout public, gratuit, restauration sur place.

Retrouvez chaque semaine la programmation détaillée sur la page Facebook de la Ville de La Guerche-de-Bretagne.

Infos 02 99 96 21 09 et www.laguerchedebretagne.fr .

Place Charles De Gaulle Centre-ville, Marché La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 21 09

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English :

L’événement Les Mardis de l’Été | La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE