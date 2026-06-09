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LES MARDIS DE L’ÉTÉ LE CRI DU PEIGNOIR BLANC Saint-Père-en-Retz

LES MARDIS DE L’ÉTÉ LE CRI DU PEIGNOIR BLANC Saint-Père-en-Retz mardi 11 août 2026.

Adresse : 45 Rue de Pornic

Ville : 44320 Saint-Père-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Père-en-Retz

LES MARDIS DE L’ÉTÉ LE CRI DU PEIGNOIR BLANC

45 Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Cie Sable et Sel

Et si les peignoirs avaient des états d’âme… Ils nous accompagnent dans notre vie de tous les jours. Et s’ils avaient des sentiments ? Vous n’enfilerez plus le vôtre avec le même regard après avoir vu cette comédie.   .

45 Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29  mairie@saintpereenretz.fr

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L’événement LES MARDIS DE L’ÉTÉ LE CRI DU PEIGNOIR BLANC Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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