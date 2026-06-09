LES MARDIS DE L’ÉTÉ LE CRI DU PEIGNOIR BLANC Saint-Père-en-Retz
LES MARDIS DE L’ÉTÉ LE CRI DU PEIGNOIR BLANC Saint-Père-en-Retz mardi 11 août 2026.
Saint-Père-en-Retz
LES MARDIS DE L’ÉTÉ LE CRI DU PEIGNOIR BLANC
45 Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Cie Sable et Sel
Et si les peignoirs avaient des états d’âme… Ils nous accompagnent dans notre vie de tous les jours. Et s’ils avaient des sentiments ? Vous n’enfilerez plus le vôtre avec le même regard après avoir vu cette comédie. .
45 Rue de Pornic Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr
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L’événement LES MARDIS DE L’ÉTÉ LE CRI DU PEIGNOIR BLANC Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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