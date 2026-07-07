Les mardis d’été à Marennes Jardin Public Marennes-Hiers-Brouage
mardi 21 juillet 2026 · Jardin Public · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Les mardis d’été à Marennes
Jardin Public 23 rue victor hugo Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-07-21
Venez profitez de concerts et de spectacles au théâtre de verdure du Jardin Public à 21h.
Entrée libre Places assises Restauration sur place et buvette
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Jardin Public 23 rue victor hugo Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 04 36
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English :
Come enjoy concerts and shows at the Jardin Public’s open-air theater at 9 p.m.
Free admission Seated seating Food and drinks available on site
L’événement Les mardis d’été à Marennes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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