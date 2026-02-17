Les Mardis du Jam Saison III Espace Cabaret Vauban Brest
Les Mardis du Jam Saison III Espace Cabaret Vauban Brest mardi 17 mars 2026.
Les Mardis du Jam Saison III
Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 20:30:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
La scène est ouverte à tous les musiciens de Jazz. Une belle occasion de découvrir de jeunes talents, d’apprécier des musiciens aguerris venant de toute la région et de mêler les générations au gré de standards toujours renouvelés. Les maîtres-mots enthousiasme, bienveillance et empathie seront au rendez-vous. .
Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Mardis du Jam Saison III
L’événement Les Mardis du Jam Saison III Brest a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue