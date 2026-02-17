Les Mardis du Jam Saison III Espace Cabaret Vauban Brest

Les Mardis du Jam Saison III

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

La scène est ouverte à tous les musiciens de Jazz. Une belle occasion de découvrir de jeunes talents, d’apprécier des musiciens aguerris venant de toute la région et de mêler les générations au gré de standards toujours renouvelés. Les maîtres-mots enthousiasme, bienveillance et empathie seront au rendez-vous. .

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne

