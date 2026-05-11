Les mardis du Square Thibaud Spectacle familiale Diva Nova rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Les mardis du Square Thibaud Spectacle familiale Diva Nova

rue Jeanne d’Arc Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

La Mairie de La Bernerie-en-Retz vous propose les Mardis du SquareThibaud.

Venez vous amuser, rire et chanter avec le spectacle familial Diva Nova .

Cette nouvelle aventure de Léo est à la fois poétique et dynamique, drôle et tendre. Cette belle histoire fantaisiste est illustrée par une dizaine de chansons aux styles variés (rock, valse, berceuse …), pleines d’imaginaire, de douceur et de bizarreries.

Un spectacle qui embarquera et fera participer les petites et les grandes Simone (Simone, c’est le nom du public).

Allez grimpe Simone, dans le poisson montgolfière !

Infos pratiques:

en cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes.

Prévoir sa petite laine par temps frais.

Pensez à son siège pliant car les places assises sont limitées.

Stationnement gratuit Parking de La Chaussée.

Et au passage, n’oubliez pas un petit tour de manège. Les clowns Luciole et Rico sont venus pour voir le spectacle du célèbre clown Sylviano, dont ils sont des fans, ils se mêlent au public et appellent à grands cris leur idole préférée.

Découvrez ici tous les événements programmés de La Bernerie en Retz .

rue Jeanne d’Arc Salle des Fêtes Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

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English :

The Mairie de La Bernerie-en-Retz offers you Tuesdays at SquareThibaud.

Come and have fun, laugh and sing along with the family show Diva Nova .

L’événement Les mardis du Square Thibaud Spectacle familiale Diva Nova La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic