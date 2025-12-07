Les Mardis d’Uzerche n°5 Brusco Uzerche
Les Mardis d’Uzerche n°5 Brusco Uzerche mardi 4 août 2026.
Uzerche
Les Mardis d’Uzerche n°5 Brusco
Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Théâtre de rue Brusco par Circolabile
Brusco est ce personnage qui dérange et charme, celui qui nous bouscule quand on se braque sur nos certitudes. Le nouveau solo clownesque d’Andrea Menozzi qui avait embarqué les Mardis d’Uzerche avec le spectacle O comme cacahuète !
21h, cour Jean Jaurès (en cas de pluie Halle Huguenot) gratuit sans réservation durée 55 minutes Tout public.
Chaque mardis un atelier de pratique artistique, gratuit vous est proposé de 17h à 19h. Inscriptions obligatoires auprès de la Mairie d’Uzerche à associations@uzerche.fr ou 05 55 73 17 00. .
Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
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English : Les Mardis d’Uzerche n°5 Brusco
L’événement Les Mardis d’Uzerche n°5 Brusco Uzerche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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