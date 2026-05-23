Uzerche

Les Mardis d’Uzerche n°6 Figaro divorce

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Théâtre Figaro divorce par La Luzège festival.

Dans cette suite du Mariage de Figaro, on retrouve le brillant valet de comédie en plein trouble. L’équipe de la Luzège fait de cette nouvelle étape un spectacle drôle et tragique, accompagné d’une bande originale inspirée des chansons cultes des années 80. Jubilatoire !

Attention horaire spécial 20h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Halle Huguenot) gratuit sans réservation durée 40 min Tout public. à partir de 10 ans.

Chaque mardis un atelier de pratique artistique, gratuit vous est proposé de 17h à 19h. Inscriptions obligatoires auprès de la Mairie d’Uzerche à associations@uzerche.fr ou 05 55 73 17 00. .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

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English : Les Mardis d’Uzerche n°6 Figaro divorce

L’événement Les Mardis d’Uzerche n°6 Figaro divorce Uzerche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze