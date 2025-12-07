Uzerche

Les Mardis d’Uzerche n°7 Impulse

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Duo hip-hop & batterie Impulse par Supreme legacy.

Un batteur et un danseur partagent l’espace scénique comme un terrain d’exploration et d’interaction. Ensemble, ils se lancent dans un duo/duel qui fait cohabiter rythme et mouvement, musique et danse, dans une explosion physique et créative contagieuse !

21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Auditorium Sophie Dessus) gratuit sans réservation durée 45 min Tout public.

Chaque mardis un atelier de pratique artistique, gratuit vous est proposé de 17h à 19h. Inscriptions obligatoires auprès de la Mairie d’Uzerche à associations@uzerche.fr ou 05 55 73 17 00. .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com

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English : Les Mardis d’Uzerche n°7 Impulse

L’événement Les Mardis d’Uzerche n°7 Impulse Uzerche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze