Les Mardis d’Uzerche n°7 Impulse Uzerche
Les Mardis d’Uzerche n°7 Impulse Uzerche mardi 18 août 2026.
Uzerche
Les Mardis d’Uzerche n°7 Impulse
Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Duo hip-hop & batterie Impulse par Supreme legacy.
Un batteur et un danseur partagent l’espace scénique comme un terrain d’exploration et d’interaction. Ensemble, ils se lancent dans un duo/duel qui fait cohabiter rythme et mouvement, musique et danse, dans une explosion physique et créative contagieuse !
21h Cour Jean Jaurès (en cas de pluie Auditorium Sophie Dessus) gratuit sans réservation durée 45 min Tout public.
Chaque mardis un atelier de pratique artistique, gratuit vous est proposé de 17h à 19h. Inscriptions obligatoires auprès de la Mairie d’Uzerche à associations@uzerche.fr ou 05 55 73 17 00. .
Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Mardis d’Uzerche n°7 Impulse
L’événement Les Mardis d’Uzerche n°7 Impulse Uzerche a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Uzerche (Corrèze)
- Les ateliers de la fée Nancyette Le voyage de la tortue Uzerche 23 mai 2026
- Stage de danse brésilienne Place de la Lunade Uzerche 23 mai 2026
- Atelier de yoga rue du 18 juin 1940 Uzerche 24 mai 2026
- Concert de Matsutake à la Calade Uzerche 28 mai 2026
- Coquelicontes à Uzerche Uzerche 30 mai 2026