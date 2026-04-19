Les mardis en corps – Atelier danse avec le chorégraphe Salia Sanou Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-30 18:30 – 20:00

Gratuit : non 5 € / 10 € 10 €5 € tarif réduit (moins de 26 ans, intermittents du spectacle, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation aux personnes en situations de handicap AAH, bénéficiaire du RSA, bénéficiaires de l’allocation personnes âgées ASPA, détenteurs du Pass Culture, de la Carte Blanche Ville de Nantes) Adulte, Tout public

Un mardi par mois, en début de soirée, le CCNN ouvre ses portes à la pratique amateur : un rendez-vous pour toutes et tous, où se partage l’expérience de la danse.Pour affiner sa pratique et explorer des outils de création, sans obligation de régularité.Venez quand vous pouvez. L’important, c’est d’expérimenter. Avec Lise Fassier, Vincent Blanc et Salia Sanou.

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 06 59 47 72 47 https://ccnnantes.fr/fr/events/les-mardis-en-corps-2026



Afficher la carte du lieu Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN et trouvez le meilleur itinéraire

