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Les mardis musicaux à Chabrignac soirée chansons françaises Chabrignac

mardi 21 juillet 2026 · Chabrignac

Les mardis musicaux à Chabrignac soirée chansons françaises Chabrignac

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
19350 Chabrignac
Département
Corrèze
Tarif

Chabrignac

Les mardis musicaux à Chabrignac soirée chansons françaises

Chabrignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Théâtre de verdure à 20h30, gratuit. Durée environ 1h15
Baume et Palais classiques de la chanson française et tubes du moment.
Repli sous la halle si mauvaise météo.
Vente sur place de pop-corn, glaces, boissons.   .

Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57 

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English : Les mardis musicaux à Chabrignac soirée chansons françaises

L’événement Les mardis musicaux à Chabrignac soirée chansons françaises Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme

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