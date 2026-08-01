LES MARDIS MUSICAUX Magalas
mardi 18 août 2026 · Magalas
Informations pratiques
Magalas
LES MARDIS MUSICAUX
Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Ne manquez pas la dernière soirée de cette édition, mardi 18 août, à partir de 19h00, sur La Promenade !
?? Ricos et les Attentifs vous feront revivre les plus grands classiques du rock avec un répertoire entraînant et une ambiance conviviale qui promet de faire vibrer la soirée !
.
Magalas 34480 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES MARDIS MUSICAUX
Don’t miss the final night of this year’s festival, Tuesday, August 18, starting at 7:00 p.m., on La Promenade!
?? Ricos and Les Attentifs will bring the greatest rock classics back to life with a rousing set list and a friendly atmosphere that’s sure to get the night rocking!
L’événement LES MARDIS MUSICAUX Magalas a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Magalas (Hérault)
- OBSERVATION DE L’ÉCLIPSE Magalas 12 août 2026
- CONCERT D’ORGUE À L’ÉGLISE DE MAGALAS Magalas 22 août 2026
- CONFÉRENCE & DÉDICACE HISTOIRE ET ARCHITECTURE DES CHÂTEAUX VITICOLES DU BITERROIS LIONEL RODRIGUEZ Magalas 18 septembre 2026
- EXPOSITION DE PEINTURE LUCIE DUVAL Magalas 6 octobre 2026
- RIBAMBELLE D’AQUARELLES DE MIJO Magalas 6 novembre 2026