UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Magalas

LES MARDIS MUSICAUX Magalas

mardi 18 août 2026 · Magalas

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Ville
34480 Magalas
Département
Hérault
Tarif

Magalas

LES MARDIS MUSICAUX

Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Ne manquez pas la dernière soirée de cette édition, mardi 18 août, à partir de 19h00, sur La Promenade !
?? Ricos et les Attentifs vous feront revivre les plus grands classiques du rock avec un répertoire entraînant et une ambiance conviviale qui promet de faire vibrer la soirée !
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Magalas 34480 Hérault Occitanie  

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English : LES MARDIS MUSICAUX

Don’t miss the final night of this year’s festival, Tuesday, August 18, starting at 7:00 p.m., on La Promenade!
?? Ricos and Les Attentifs will bring the greatest rock classics back to life with a rousing set list and a friendly atmosphere that’s sure to get the night rocking!

L’événement LES MARDIS MUSICAUX Magalas a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT AVANT-MONTS

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