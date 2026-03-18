Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 20 juin 2026.
Les Margotines se composent de 2 séances de 30 minutes chacune :
De 10h30 à 11h : un temps pour les bébés lecteurs de 6 mois à 2 ans, au rythme
d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de
livres à regarder, à toucher, à feuilleter.
De 11h à 11h30 : des histoires extraordinaires, des contes,
des comptines et des chansons préparés et mis en scène par les
bibliothécaires, pour les enfants de 3 ans à 6 ans.
Samedi 20 juin 2026
Salle d’animation (1er étage)
Sur inscription à partir du 20 mai sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Une heure du conte au saut du lit le samedi matin : on emmène son doudou, son petit frère et sa grande sœur, sa grand-mère ou son papa… et c’est parti !
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit
Sur inscription à partir du 20 mai auprès des bibliothécaires ou sur
Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T11:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar et trouvez le meilleur itinéraire