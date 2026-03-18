Les Margotines Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Les Margotines se composent de 2 séances de 30 minutes chacune :



De 10h30 à 11h : un temps pour les bébés lecteurs de 6 mois à 2 ans, au rythme

d’histoires, de chansons, de comptines, de jeux de doigts mais aussi de

livres à regarder, à toucher, à feuilleter.

De 11h à 11h30 : des histoires extraordinaires, des contes,

des comptines et des chansons préparés et mis en scène par les

bibliothécaires, pour les enfants de 3 ans à 6 ans.



Samedi 20 juin 2026

Salle d’animation (1er étage)

Sur inscription à partir du 20 mai sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires



Une heure du conte au saut du lit le samedi matin : on emmène son doudou, son petit frère et sa grande sœur, sa grand-mère ou son papa… et c’est parti !

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Sur inscription à partir du 20 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T11:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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